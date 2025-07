"Partei des Völkerrechts"

Insgesamt 28 Staaten hatten am Montag und heutigen Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung ein sofortiges Kriegsende im Gazastreifen gefordert. Das Leiden der Zivilbevölkerung in dem Palästinensergebiet habe "ein neues Ausmaß erreicht", hieß es in der Erklärung. Die unterzeichnenden Länder fordern Israel auf, "seinen Verpflichtungen gemäß dem humanitären Völkerrecht nachzukommen" und die Beschränkungen bei den Hilfslieferungen in dem Gebiet "unverzüglich" aufzugeben. Auch die EU-Kommission hatte sich an der Erklärung beteiligt. Deutschland gehörte nicht zu den Unterzeichnern.

Bundeskanzler Friedrich Merz hatte am Montag erklärt, es gebe in der deutschen Haltung zum Gazastreifen keinen Dissens innerhalb der Bundesregierung. "Ich will auch die israelische Regierung jetzt wirklich mit großem Nachdruck auffordern, die massiven militärischen Interventionen zu stoppen, einen Waffenstillstand zu ermöglichen und vor allem die humanitäre Hilfe für die Bevölkerung dort zu ermöglichen", sagte der CDU-Vorsitzende in einer Pressekonferenz mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Petr Fiala in Berlin. "Es gibt in der Sache keine Meinungsverschiedenheiten darüber in der Koalition. Wir sind uns in diesen Fragen vollkommen einig", sagte er.