Als die Pornodarstellerin Stormy Daniels , bürgerlich Stephanie Clifford, Gericht auspackt, wird es brisant. Vielleicht zu brisant. Denn in dem Prozess, in dem es eigentlich um eine falsch deklarierte Schweigegeldzahlung von Donald Trump an Daniels geht, berichtete die 45-Jährige gestern in aller Ausführlichkeit von ihrem One-Night-Stand mit dem 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten.

Weinstein-Urteil wurde aufgehoben

Der zuständige Richter hatte in seiner Entscheidung gegen einen Verfahrensabbruch argumentiert, dass die explizite Darstellung der sexuellen Begegnung notwendig gewesen sei, da Trump immer wieder abgeschritten hätte, dass diese überhaupt stattgefunden hätte und so die Glaubwürdigkeit der Zeugin untergraben hätte.

Trumps Verteidigung hätte einschreiten können

Aufhebung eines Urteils hat eine hohe Hürde

Anna G. Cominsky, Juraprofessorin an der New York Law School hält es zwar für sehr wahrscheinlich, dass Trumps Anwälte einen möglichen Schuldspruch anfechten werden, aber es sei nicht einfach, ein Urteil tatsächlich aufheben zu lassen.

"Die eigentliche Frage ist, selbst wenn der Richter sich in seiner Entscheidung geirrt hat, ob dies eine Grundlage für die Aufhebung des Urteils in der Berufung darstellt, und das ist eine hohe Hürde", so Cominsky in der "Washington Post". Auch die Entscheidung für die Aufhebung des Weinstein-Urteils war nur in einer sehr knappen 4–3 Entscheidung des Gerichts zu standen gekommen.