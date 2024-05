Seit Tagen kommt es in Neukaledonien zu heftigen Protesten wegen einer geplanten Verfassungsreform. Mehrere Personen kamen dabei zu Tode. Frankreich will nun durchgreifen.

Angesichts anhaltender Unruhen in Neukaledonien hat Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin den Einsatz von hunderten Sicherheitskräften in dem französischen Überseegebiet am Sonntag verkündet. Ein Großeinsatz von 600 Sicherheitskräften "wird in diesem Moment in Neukaledonien eingeleitet", um die 60 Kilometer lange Straße zwischen der Hauptstadt Nouméa und dem internationalen Flughafen La Tontouta "vollständig unter Kontrolle zu bringen", damit der Flughafen wieder öffnen kann, schrieb Darmanin am Samstagabend im Onlinedienst X.