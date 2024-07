Rechtsruck in den Niederlanden

Mehr als sieben Monate nach der Parlamentswahl in den Niederlanden hat die neue rechtsgerichtete Regierung ihre Arbeit aufgenommen. König Willem-Alexander vereidigte am Dienstag den ehemaligen Geheimdienstchef Dick Schoof als Ministerpräsidenten. Der 67-Jährige tritt die Nachfolge von Mark Rutte an.