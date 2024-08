Das Deutsche Sprachinstitut in Teheran (DSIT) ist geschlossen. Iranische Behörden haben das Institut und ein weiteres, namentlich bisher nicht bekanntes, deutsches Zentrum in der Hauptstadt der Islamischen Republik am Dienstag versiegelt. In sozialen Medien kursieren Bilder, die ein großes Polizeiaufgebot vor der Sprachschule zeigen.