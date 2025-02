Schweden will wohl die Schlagfähigkeit seines Militärs steigern. Auch die Bundesregierung spielt dabei eine Rolle.

Schweden möchte wohl seine Gripen-Kampfjets mit Taurus-Marschflugkörpern bewaffnen. Wie verschiedene Medien berichten, soll die zuständige Behörde die Marschflugkörper in Deutschland bestellen. Aller Voraussicht nach sollen die Jets dann 2028 einsatzfähig sein.

Für Schweden ist der Beschaffungs-Auftrag ein Novum. Auch wenn die Taurus-Marschflugkörper in deutsch-schwedischer Kooperation entstanden sind, ist es laut der schwedischen Tageszeitung "Dagens Nyheter" das erste Mal, dass Schweden Waffen mit dieser Reichweite erwirbt. Die Taurus-Flugkörper hätten eine Reichweite von etwa 500 Kilometern, die Marschflugkörper des schwedischen Militärs schaffen bisher maximal 100 Kilometer. Wie ein ehemaliger Militär der Zeitung sagt, sind so theoretisch auch Angriffe auf Ziele in Russland möglich.