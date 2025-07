Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Seit Montag finden die polnischen Grenzkontrollen statt. Das hat auch Auswirkungen auf Deutschland – und bis zum Ende der Maßnahme könnte es noch lange dauern.

Für Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) sind die am Montag begonnenen polnischen Grenzkontrollen ein positives Zeichen. Er sieht darin einen wichtigen "Schritt im gemeinsamen Vorgehen gegen illegale Migration; ein Schritt, den wir ausdrücklich begrüßen". Dabei hatte der polnische Innenminister Tomasz Siemoniak Dobrindts Vorschlag zu gemeinsamen Grenzkontrollen ausdrücklich abgelehnt.

Und auch deutsche Urlauber dürften Dobrindts Ansicht kaum teilen. Schließlich haben in den ersten Bundesländern bereits die Sommerferien begonnen, viele Urlauber befürchten nun Staus an der polnischen Grenze. Einige Touristen wurden bereits an der Grenze abgewiesen und mussten umkehren, meist weil sie keinen Ausweis dabeihatten.

Die polnischen Maßnahmen zeigen bereits Auswirkungen in Deutschland. Nicht nur die Grenztouristen müssen sich umstellen, auch die Polizei wird nun noch mehr belastet. Und ein Ende der Situation ist nicht in Sicht.

Was bringen Grenzkontrollen wirklich?

Die Wirkung der Kontrollen ist ohnehin zweifelhaft. Migrationsexperte Raphael Bossong von der Stiftung Wissenschaft und Politik betont im Gespräch mit t-online: "Welchen neuen Effekt die polnischen Kontrollen bringen sollen, erschließt sich mir nicht. Es ist vor allem ein politisches Signal." Primär solle die starke Rechte innenpolitisch zufriedengestellt werden, um der Darstellung entgegenzuwirken, Premierminister Donald Tusk sei "nur der Handlanger Deutschlands".

(Quelle: Stiftung Wissenschaft und Politik) Zur Person Dr. Raphael Bossong ist stellvertretender Forschungsgruppenleiter für Europa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er forscht dort insbesondere zur Migrations- und Asylpolitik sowie zur Justiz der EU. Seine Forschungsschwerpunkte sind Grenzsicherung und die Auswirkungen der Migrationskrise auf die EU.

Auch in Deutschland ist ein Effekt bisher kaum nachweisbar. Zwar sind die Asylgesuche in Deutschland und ganz Europa zuletzt deutlich gesunken, ein Zusammenhang mit den verschärften Grenzkontrollen der Bundesregierung ist für Bossong jedoch nicht belegt: "Ein Abschreckungseffekt durch die Grenzkontrollen lässt sich nicht konkret nachweisen." Vielmehr seien Vereinbarungen mit Drittstaaten, die veränderte Lage in Syrien und neue Maßnahmen in umliegenden Staaten der EU – etwa gegenüber Afghanen – verantwortlich für den Rückgang.

Dobrindt sieht sich dennoch in seinem Kurs bestätigt. Nachdem bekannt geworden war, dass die Asylgesuche im ersten Halbjahr um 43 Prozent gesunken sind, erklärte er der "Bild": "Das sind deutliche Erfolge der Migrationswende. Wir gehen den Weg, die Migration wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen, konsequent weiter."

Ärgernis für Touristen

Polen will nun nachziehen. Auch Andreas Roßkopf, Vorsitzender des Bereichs Bundespolizei der Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte im Vorfeld der polnischen Kontrollen vor einem Pingpong-Spiel gewarnt. Was er damit meinte: Dass sich deutsche und polnische Behörden gegenseitig Asylbewerber hin- und herschieben. Seiner Ansicht nach ist dieser Fall jedoch nicht eingetreten – insbesondere weil "die polnischen Kollegen mit sehr viel Fingerspitzengefühl arbeiten", wie er t-online erklärte. So kontrollierten diese in der Regel nur Busse, Kleintransporter und besonders verdächtige Fahrzeuge.

In der nun beginnenden Ferienzeit kommt es dennoch zu Staus, bisher jedoch laut Polizei nur in geringem Ausmaß. Maximal 30 Minuten sollen die Wartezeiten Richtung Polen aktuell betragen.

Doch es gibt Ausnahmen: Am Donnerstag bildete sich auf der A 12 Richtung nahe Frankfurt (Oder) über Stunden ein kilometerlanger Stau. Hinzu kommt der Frust jener, die bei Kontrollen ihren Ausweis vorzeigen müssen – ihn aber aus Gewohnheit an offene Grenzen nicht dabeihaben und umkehren müssen. Kein guter Start in den Urlaub.

Und auch die Wirtschaft ist in Sorge. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) zeigt sich alarmiert. So sagte DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikov dem "Handelsblatt": "Aus der Wirtschaft und insbesondere von den IHKs vor Ort bekommen wir besorgniserregende Rückmeldungen." So ist der Warenverkehr über die Grenze durch die Staus wesentlich beeinträchtigt. Und auch Berufspendler kommen schlechter zur Arbeit ins Nachbarland.

Polizei: Arbeit nimmt weiter zu