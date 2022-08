Hofreiter über Masken im Scholz-Flieger: "Kommunikativ scheiße"

Hofreiter: Gasumlage präziser gestalten

Bei den jüngsten Maßnahmen der Regierung aber sah er Verbesserungsbedarf. Es gelte, die Gasumlage "präziser zu gestalten", forderte Hofreiter. Eva Quadbeck schloss sich an: "Es wäre wichtig, dass so nachgearbeitet wird, dass keine Firmen profitieren, die Gewinne machen." Hofreiter sprach sich außerdem für eine Übergewinnsteuer aus. Was als Übergewinn zu verstehen sei, regte er an, könne beispielsweise das Kartellamt definieren.