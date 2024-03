Videotranskript lesen

"Man muss einfach mehr aufklären, bevor man überhaupt an Legalisierung denkt."



"Wenn’s drauf ankommt, möchte ich hier nackig rumlaufen oder mir eine Tüte anzünden. Das geht niemanden etwas an!"



Cannabis ist seit Jahrzehnten ein Streitthema in Gesellschaft und Politik. Im Februar stimmte im Bundestag eine Mehrheit für die teilweise Legalisierung der Droge.

Ob das eine gute Entscheidung war, bewerten zwei t-online-Nutzer unterschiedlich.



Cannabis zu legalisieren sei eine Verharmlosung von Drogen, meinen Kritiker. Dabei sind Alkohol und Nikotin gesellschaftlich längst tolerierte Rauschgifte. Das zeuge von einer widerlichen Doppelmoral, meint t-online-Nutzer Robert.



"In meiner Bude darf ich mich selber zutrinken. Das ist kein Problem. Ich darf auch Zigaretten rauchen bis zum Abwinken. Das ist alles okay. Aber wehe, Gott bewahre, ich habe eine Tüte in der Hand. Dann werde ich eingesperrt."



"Cannabis ist keine harmlose Droge. Ich weiß, dass Alkohol eine sehr, sehr schwere Droge ist. Meine Mutter war hochgradige Alkoholikerin. Alkohol macht körperlich abhängig. Aber Cannabis macht psychisch abhängig. Und diese Abhängigkeit wird von dieser Regierung leider in Kauf genommen."



Umstritten ist auch, ob Cannabis eine Einstiegsdroge ist – und gerade junge Menschen dazu verleitet, immer härtere Substanzen auszuprobieren.



"Jeder schlimmen Lungenentzündung geht ein Husten voraus. Aber nicht jeder, der einen Husten hat, kriegt eine schlimme Lungenentzündung. Wir können auch weiter gehen: Wenn an der Einstiegsdrogentheorie etwas dran wäre, dann müsste jeder, der mal einen Kaffee zu sich genommen hat, zwangsweise an der Nadel hängen. Das ist aber nicht der Fall."



"Wenn ich in Drogenkreisen verkehre, ob das jetzt legal oder illegal ist, dann werde ich auf Leute treffen, die mir vielleicht was anbieten, was vielleicht noch ein bisschen glücklicher macht oder noch ein bisschen schwereloser mich fühlen lässt. Von daher: Natürlich kann es eine Einsteigerdroge sein. Aber das hat natürlich auch wieder was mit der fehlenden Aufklärung zu tun."



Kiffen mache nicht nur dumm, sondern auch faul – so ein gängiges Klischee. Daran glaubt auch t-online-Nutzerin Nadine.



"Was habe ich davon, wenn junge Leute keine Motivation mehr haben? Wir haben jetzt schon Probleme auf dem Arbeitsmarkt. Wenn ich dann wirklich eine Gesellschaft habe, die nur noch lustvoll vor sich hinraucht, dann ist, glaube ich, die Wirtschaft ganz am Ende."



"Nur weil Cannabis legal ist, wird jetzt nicht die komplette Bevölkerung anfangen zu kiffen. Die haben andere Ziele. Sie wollen ihr Leben leben. Und ich denke, wenn wir als Gesellschaft mit Alkohol fertig werden und trotzdem die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt sind, dann werden wir mit Cannabis auch fertig werden."



Etwa viereinhalb Millionen Deutsche konsumieren schon jetzt Cannabis mindestens einmal im Jahr, Tendenz steigend. Ob die Zahl mit der Legalisierung signifikant weiter wächst, werden die kommenden Jahre zeigen.