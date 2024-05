Die Wahlen in Thüringen werden von einem Todesfall überschattet: Eine Frau kollabierte in einem Wahllokal.

Am Rande der Kommunalwahl in Thüringen ist es am Sonntag in einem als Wahllokal genutzten Schulgebäude in Bad Köstritz (Landkreis Greiz) zu einem Todesfall gekommen. Eine Wählerin sei auf dem Weg zur Stimmabgabe kollabiert und gestorben, sagte die Greizer Kreiswahlleiterin Yvonne Gensicke auf Anfrage. Die Wahl sei danach weitergeführt worden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.