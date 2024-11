Bei Kundgebungen mit Palästina-Fahnen und Intifada-Rufen kommt es immer wieder vor: Wut und Antisemitismus kochen hoch, weil am Rande oder in der Nähe jemand eine Israelflagge hochhält. Demonstranten wollen dann häufig den Flaggenträger attackieren. Für die Polizei sind die Einsätze einfacher und ruhiger, wenn sie diese Personen wegschicken kann. Genau das ist im vergangenen Jahr seit dem Terrorangriff der Hamas immer wieder passiert.

Muss also der gehen, der nur friedlich seine Meinung kundtut und selbst keine Gefahr darstellt? Diese Frage ist inzwischen nach Informationen von t-online auch bei Verwaltungsgerichten angekommen. Das Innenministerium in Nordrhein-Westfalen hat die Frage für die Polizei schon geklärt.

Am 7. Oktober 2023 hatten palästinensische Terroristen Israel überfallen, etwa 1.200 Menschen ermordet und mehr als 250 Geiseln verschleppt. Die Attacke war Auslöser des Gaza-Kriegs mit mehreren Zehntausend Toten auf palästinensischer Seite. In Deutschland hat das zu einem Aufflammen von Israel- und Judenhass geführt, aber auch zu Solidaritätsbekundungen mit Israel und Juden. Und zum teilweise konfliktreichen Aufeinandertreffen der beiden Lager.

Erlass macht NRW-Polizei Vorgabe zum einheitlichen Handeln

Schon am 9. August erging deshalb in Nordrhein-Westfalen ein Erlass an die Polizei, wie ein Ministeriumssprecher t-online bestätigte: Wenn blau-weiße Israelsymbolik ein rotes Tuch für die israelfeindlichen und teils antisemitischen Demonstranten ist, dann ist nicht die Fahne das Problem. Die Polizei muss stattdessen gegen diejenigen vorgehen, die aggressiv werden. Ein Ministeriumssprecher zu t-online: "Das Ministerium hat sämtlichen Kreispolizeibehörden ein einheitliches Handeln vorgegeben."

Auslöser war demnach ein Fall in Essen, in dem die dortige Polizei ganz anders gehandelt und einen Mann mit Israel-Fahne fest- und vorübergehend in Gewahrsam genommen hatte. Ein Video zeigt, wie ein Medienaktivist einer propalästinensischen Demonstration in seiner Live-Übertragung feiert, dass die Polizei den Israel-Unterstützer abführt. "Es gibt doch noch eine Gerechtigkeit in Deutschland", erklärt er darin.