Hupkonzerte und lauter Jubel: Mehrere tausend Menschen haben unter anderem in Berlin das Ende der Assad-Herrschaft in Syrien gefeiert. Die Stimmung war ausgelassen.

Tausende Menschen haben in Berlin den Sturz des bisherigen syrischen Machthabers Baschar al-Assad gefeiert. Allein am Oranienplatz in Berlin-Kreuzberg versammelten sich laut Polizei am Nachmittag rund 5.000 Feiernde. Unter lautem Jubel und Sprechgesängen schwenkten sie Syrien-Fahnen – häufig versehen mit der Aufschrift "Free Syria". Es wurde getrommelt, immer wieder wurden kleinere Böller gezündet.

Schon vor einiger Zeit war für diesen Sonntag eine Solidaritäts-Kundgebung für Syrien mit rund 400 Teilnehmern angemeldet worden. Die Versammlung erweiterte sich erheblich und wurde laut Polizei zu einem Aufzug. Größere Zwischenfälle gab es laut einer Polizeisprecherin zunächst nicht.

Autokorsos auch am Moritzplatz und in Neukölln

Rund um den Platz formierten sich Autokorsos mit lauten Hupkonzerten. Auch am Moritzplatz versammelten sich Menschen. Der Verkehr war dort zeitweise stark eingeschränkt.

Auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln wurde ebenfalls der Sturz des syrischen Machthabers gefeiert. Auch hier schwenkten vornehmlich junge Männer Syrien-Fahnen, sprangen Arm in Arm in die Luft. Aus Autos heraus wurden Flaggen gehalten. Es kam zu weiteren Autokorsos.

In Neukölln hatten sich bereits am Samstagabend und in der Nacht feiernde Menschen versammelt. Die Polizei berichtete von einer angezeigten Versammlung von Syrern am Samstagabend. Daran hätten sich Menschen "im mittleren dreistelligen Bereich" beteiligt. Es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben. Auf Flaggen war ebenfalls der Slogan "Free Syria" zu lesen.

Auch in Mainz gingen Menschen auf die Straße: Die Stimmung bei der Veranstaltung in Mainz sei "friedlich bis ausgelassen", sagte ein Polizeisprecher. Ursprünglich seien rund 100 Teilnehmer angemeldet gewesen, bis zum Nachmittag hätten sich jedoch rund 3.000 Menschen am Schillerplatz in der Innenstadt versammelt. In Koblenz beteiligten sich am Nachmittag nach Polizeiangaben mehr als 300 Fahrzeuge an einem Autokorso durch die Innenstadt. Auch in vielen anderen deutschen Städten gab es Versammlungen mit zahlreichen feiernden Syrerinnen und Syrern.