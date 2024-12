Kopiert News folgen

Seit 2011 kämpfen verschiedene Gruppen in Syrien um die Vorherrschaft. t-online stellt die wichtigsten Gruppierungen vor.

Lange Zeit war der Bürgerkrieg, der in Syrien seit 2011 herrscht, aus dem Blickfeld der internationalen Beobachter verschwunden. Die Fronten wirkten festgefahren, der Konflikt eingefroren. Doch nach der überraschenden Einnahme von Aleppo durch die Islamistengruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS) hat der Konflikt wieder an Dynamik gewonnen. t-online gibt einen Überblick über die kämpfenden Parteien.

Haiat Tahrir al-Scham

Haiat Tahrir al-Scham (Komitee zur Befreiung Großsyriens) oder kurz HTS entstand 2017 aus einem Zusammenschluss verschiedener dschihadistischer Rebellengruppen. Die größte dieser Gruppen war die bis dahin mit der al-Qaida verbündete al-Nusra-Front. Doch mit dem Zusammenschluss kam es zum öffentlichen Bruch zwischen al-Qaida und HTS.

Nach erbitterten Kämpfen zwischen der HTS und verschiedenen kleineren Rebellengruppen sowie der von Russland und dem Iran unterstützten syrischen Armee schaffte es die Gruppe 2019, die Kontrolle über die Region Idlib im Nordwesten Syriens zu erringen. Seitdem bemüht sich die Gruppe darum, ihre Macht in der Region zu festigen und die zivile Infrastruktur aufzubauen, um den Anschein einer funktionierenden Staatlichkeit zu erwecken.

So gibt in den von der HTS kontrollierten Gebieten Schulen, einen öffentlichen Personennahverkehr, durchgängig Strom und Internet – Dinge, die in weiten Teilen des vom Assad-Regime kontrollierten Teils Syrien nicht selbstverständlich sind. Das Image der Terrorgruppe will die HTS wohl abstreifen: Sogar Kirchen hat sie wieder aufgebaut und es kommt zu regelmäßigen Treffen mit christlichen Geistlichen.

Doch trotz aller Bemühungen, sich ein gemäßigtes Image zu geben, herrscht die HTS mit harter Hand. Die Gefängnisse sind voll mit jenen, die es gewagt haben, die HTS zu kritisieren. Wie glaubwürdig der moderate Kurs der Gruppe ist, bleibt daher abzuwarten. Unterstützt wird die HTS, deren Truppenstärke vom UN-Sicherheitsrat 2022 auf bis zu 15.000 Mann geschätzt wurde, von der türkischen Regierung.

Syrische Nationale Armee

Ebenfalls von der Türkei wird die Syrische Nationale Armee (SNA) unterstützt. Die SNA ist ein Sammelbecken von etwa 40 islamistischen Rebellengruppen, die vorwiegend im von der Türkei besetzten Norden Syriens aktiv sind. Immer wieder gibt es Berichte über durch die SNA verübte Verbrechen. So werfen ihr die UN Plünderungen, Folter, Vergewaltigungen, Raub und Zerstörung von Weltkulturerbe vor. Obwohl die Türkei als Besatzungsmacht völkerrechtlich dazu verpflichtet ist, den Schutz der Zivilbevölkerung in den besetzten Gebieten zu gewährleisten, lässt sie die SNA, deren Stärke auf 30.000 bis 80.000 Mann geschätzt wird, aber weitestgehend gewähren.

Zwar waren Kämpfer der SNA am Angriff auf Aleppo beteiligt, doch in der Vergangenheit konzentrierten sich ihre Angriffe weniger auf das Assad-Regime als auf die kurdischen Autonomiegebiete. Auch die Türkei sieht in den Kurden die größere Bedrohung für die eigene Sicherheit.

Die Kurden

Rund 30 Prozent des syrischen Staatsgebiets stehen unter der Kontrolle der Partei der Demokratischen Union (PYD), dem syrischen Ableger der türkischen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). In dem als Rojava bekannten Gebiet haben es die Kurden geschafft, eine funktionierende Demokratie aufzubauen, deren bewaffneter Arm, die Volksverteidigungseinheiten (YPG), sich durch ihren Kampf gegen den "Islamischen Staat" (IS) zu einem strategischen Partner für den Westen entwickelt hat.