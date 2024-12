Gerd Heidemann ist tot. Der frühere Reporter des Magazins "Stern" verstarb am gestrigen Montag in einem Hamburger Krankenhaus, wie der Historiker Thomas Weber, der mit Heidemann in persönlichem Kontakt stand, t-online sagte. Heidemann präsentierte am 25. April 1983 für sein Magazin "Stern" öffentlichkeitswirksam Tagebücher, die angeblich Diktator Adolf Hitler verfasst haben sollte.