Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat in einem Telefongespräch mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf eine Ausweitung der Hilfslieferungen für den Gazastreifen gedrängt. Laut Regierungssprecher Stefan Kornelius bekräftigte Merz am Sonntagabend, die Sicherheit Israels sei Teil deutscher Staatsräson. Zugleich betonte er die Dringlichkeit humanitärer Hilfe: Es sei erforderlich, "umgehend ausreichend humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu lassen und deren sichere Verteilung an die Zivilbevölkerung zu gewährleisten".