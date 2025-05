Die ehemalige AfD-Bundessprecherin Frauke Petry hat bestritten, dass der Mensch für die globale Erwärmung mitverantwortlich ist. Petry sei genervt von "Klima-Heinis", schrieb die ehemalige AfD-Politikerin auf der Plattform X am Samstag. "Wir haben seit Jahren den kühlsten Mai, auch die letzten Sommer waren nicht übermäßig warm und die kommen von ihrer Überhitzungsschallplatte nicht runter", so Petry weiter.

Temperaturanstieg und mehr Hitzetage

Auch ist ein längerfristiger Temperaturanstieg in Deutschland statistisch belegt. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist die Lufttemperatur in Deutschland zwischen 1881 und 2021 um 1,6 Grad Celsius angestiegen und liegt damit über dem internationalen Durchschnitt von einem Grad Celsius. Zudem ist die Anzahl von Tagen mit mehr als 30 Grad Celsius von drei in den Fünfzigerjahren in Deutschland auf aktuell etwa neun gestiegen.