Die Chefin der Grünen Jugend, Jette Nietzard, hat mit einem Video zum Nahostkonflikt für Aufsehen gesorgt. Nietzard sprach auf der Plattform Instagram davon, dass seit dem 7. Oktober 2023 über 50.000 Palästinenser und 1.200 Israelis "bei militärischen Operationen" ums Leben gekommen seien. Nietzard erwähnte dabei nicht, dass es an dem besagten Tag keinen Einsatz auf militärische Ziele gab, sondern Israel von der Terrororganisation Hamas in einem großangelegten Anschlag attackiert wurde und es sich dabei um den größten Massenmord an Juden seit dem Holocaust handelte.

Aufregung um Garderobe

Die Chefin der Grünen Jugend hatte zuvor bereits für Aufsehen gesorgt: In ihrer Instagram-Story hatte sich Nietzard mit einer Kappe mit der Aufschrift "Eat the rich" (deutsch: Die Reichen essen) gezeigt und einem Sweatshirt mit den Buchstaben "ACAB". Der Slogan "Eat the rich" wird in linken, antikapitalistischen Kreisen verwendet und kritisiert soziale Ungleichheit und die Macht der Reichen. "A.C.A.B." steht für "All Cops Are Bastards" (deutsch: Alle Polizisten sind Bastarde) und wird in Kreisen verwendet, die der Polizei distanziert bis ablehnend gegenüberstehen – unter anderem im linken bis linksextremen Milieu.