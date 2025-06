Bei "Markus Lanz" hielt die Erleichterung über den gelungenen Antrittsbesuch von Friedrich Merz (CDU) bei Donald Trump nicht lange an. Der Moderator widmete einen Großteil seiner Sendezeit am Donnerstagabend der Finanznot der USA. Der Ökonom Hans-Werner Sinn warnte: Das Getöse um Trumps hohe Strafzölle ist nur eine Finte. In Wahrheit gehe es um viel größere Summen, auch aus Deutschland, die den US-Präsidenten an der Macht halten sollen. Genau diese Macht sei aber konkret gefährdet.