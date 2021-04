Vorwurf des sexuellen Übergriffs

Ermittlungen gegen Chef der Thüringer Polizeigewerkschaft

23.04.2021, 10:28 Uhr | lw, t-online

Der thüringische GdP-Chef wird der sexualisierten Gewalt beschuldigt. Einem Bericht zufolge soll Kai Christ seine Machtposition ausgenutzt und eine Mitarbeiterin bedrängt haben.

Die Staatsanwaltschaft Erfurt ermittelt seit März 2020 gegen den thüringischen Landesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Kai Christ, wegen des Vorwurfs "Sexueller Übergriff (Ausnutzung des körperlichen oder psychischen Zustands)". Das ergibt sich aus Schreiben, die dem Nachrichtenmagazin "Spiegel" vorliegen.



Bei der Betroffenen handle es sich um eine – inzwischen ehemalige – GdP-Mitarbeiterin. Christ soll jener Frau, die ihn jetzt beschuldigt, einen 450-Euro-Job angeboten haben und dann eine halbe Stelle bei der GdP besorgt haben. Zuvor hatten die beiden dem "Spiegel" zufolge bereits sexuellen Kontakt.

"So sagt man Danke bei der GdP"

Laut weiterer Unterlagen und den Angaben Vertrauter, die den Fall kennen, werfe die Frau dem GdP-Funktionär vor, seine Machtposition ausgenutzt zu haben. Was als einvernehmliche Affäre begonnen habe, hätte sich mit Beginn des Jobs zu sexualisierter Gewalt entwickelt: Die Betroffene sei in einer finanziellen Notlage gewesen, der mutmaßliche Täter ihr dominanter Chef, heißt es in dem Bericht. In ihrem Büro in der Geschäftsstelle soll Christ der Frau etwa an die Brüste und in den Schritt gefasst haben.



Auch soll er, als sie sich einmal für Gummibärchen bedankt habe, seinen Penis aus der Hose geholt haben: "So sagt man Danke bei der GdP." Der Übergang von einvernehmlicher Affäre zu möglichem Machtmissbrauch sei dabei fließend gewesen. Die Frau gebe zu, dass sie nie wirklich "Nein" gesagt habe. Trotzdem habe sie die Stelle nach weniger als einem Jahr gekündigt, obwohl sie finanziell auf den Job angewiesen gewesen sein soll.

Die Frau wollte sich dem "Spiegel" gegenüber nicht äußern. GdP-Landesvorsitzender Christ habe auf Anfrage auf seinen Anwalt verwiesen. Der ließ ausrichten, dass er noch keine Akteneinsicht habe und deswegen noch keine Stellung nehmen könne. Gewerkschaftsintern gebe Christ die Affäre zu, sage aber, dass er niemals jemanden genötigt hätte. Die GdP Thüringen habe auf Anfrage nicht reagiert.