Die Union gilt laut einer Umfrage als die kompetenteste Partei in Zuwanderungsfragen. Eine Mehrheit der Deutschen zweifelt an einer Einigung der Mitte-Parteien.

Die Union wird in Deutschland als die kompetenteste Partei im Bereich Zuwanderung wahrgenommen. Laut dem aktuellen RTL/ntv-Trendbarometer trauen 29 Prozent der Befragten CDU und CSU am ehesten zu, die Herausforderungen in diesem Politikfeld zu bewältigen. Die AfD kommt mit 17 Prozent auf den zweiten Platz, gefolgt von den Grünen mit 14 Prozent und der SPD mit 13 Prozent. Neun Prozent der Befragten sehen eine andere Partei als führend in dieser Frage.