Verliererin der Woche

Wagenknecht flattert das zentrale Thema davon

Für Sahra Wagenknecht reißen die schlechten Nachrichten nicht ab. Erst gab es monatelang Knatsch und Krach beim Hamburger Ableger ihres Bündnisses, dann machten auch in anderen Teilen des Landes immer wieder einzelne BSW-Politiker negative Schlagzeilen.

Jüngstes Beispiel: Klaus Ernst, einst Gewerkschaftspromi bei der Linken, heute in selber Funktion BSW-Aushängeschild – mit dem nun aber die Gewerkschaft nichts mehr zu tun haben will. Grund: die Zustimmung der Wagenknechte zum Migrationsantrag der Union im Bundestag, Seite an Seite mit der AfD. Lieber Ernst, tritt doch bitte bei uns aus, schreibt ihm sinngemäß die IG Metall.

Das BSW, bei den Ostwahlen noch der große Gewinner, von null direkt auf die Regierungsbank in Brandenburg und Thüringen, scheint weniger als ein Jahr nach der Gründung am Rande seines Potenzials angelangt. Ausweislich der jüngsten Umfragen dürfte es mit dem Einzug in den Bundestag höchst knapp werden, viel deutet darauf hin, dass es wohl eher nicht klappt.

An Gründen dafür mangelt es nicht. Und weil beim BSW der Name buchstäblich Programm ist, lautet der erste zwangsläufig: Sahra Wagenknecht. Viel zu wenig präsent in der Fläche ist die Spitzenkandidatin im Wahlkampf, das munkeln sogar viele in der Partei selbst. Wo andere, siehe FDP und Lindner, mehr Termine abreißen als Tage bis zur Wahl bleiben, legt Wagenknecht deutlich weniger Auftritte hin, kommt so viel weniger an beim Volk.

Erschwerend hinzu kommt, dass die Platte, die sie dabei am liebsten auflegt – böse Nato, lieber Putin –, längst nicht mehr den Anklang findet wie noch im vergangenen Sommer. Auch wenn es wohl ein schlechter, ungerechter Friede werden könnte – mit der jüngsten Ankündigung von Verhandlungen zwischen Russland und den USA über die Zukunft der Ukraine flattert der Friedenstaube Wagenknecht ihr zentrales Thema davon.

Schließlich gilt: Dort, wo sie allenfalls noch punkten könnte, im Osten, können Bundestagswahlen zwar verloren, jedoch keinesfalls gewonnen werden. Man muss sich das immer wieder vor Augen führen: Sämtliche nicht mehr ganz so neuen Bundesländer haben (inklusive der Millionenhauptstadt Berlin!) weniger Einwohner als Nordrhein-Westfalen. Und dort, im stets frei gebliebenen Westen, interessiert sich kaum einer für die Parteienspalterin aus dem Saarland.

Fast folgerichtig und zugleich maximal verzweifelt wirkt es da, wenn Wagenknecht inzwischen schon ihr persönliches Schicksal an den Wahlausgang knüpft. Für Dietmar Woidke, Ministerpräsident von Brandenburg, ist diese Taktik im Herbst noch aufgegangen. Bei Wagenknecht aber muss man skeptisch sein. Womöglich verschwindet sie schon in einer Woche von der Bildfläche, dann wohl für immer.