Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Noch eine Woche bis zur Bundestagswahl, die SPD liegt weiter auf Platz drei in den Umfragen. Im Interview mit t-online zeigt sich Arbeitsminister Hubertus Heil trotzdem kämpferisch – und meldet schon mal Ansprüche für nach der Wahl an.

52 Jahre, Niedersachse, Politikwissenschaftler, Bundesminister für Arbeit und Soziales: Hubertus Heil versprüht die Aura eines gutmütigen Onkels und manchmal nennt er sich im Scherz auch so. Auf SPD-Parteitagen mögen ihn alle, beim letzten, Ende 2023, holte er als Parteivize 96,6 Prozent der Stimmen.

Doch seine sanfte Natur mag darüber täuschen, dass Heil politischer Vollprofi ist. Wohlmeinende Parteifreunde sagen über ihn, "der Hubi" habe ein besonders feines taktisches Gespür. Er gehe nur in die Kämpfe, von denen er wisse, dass er sie gewinne. Im oft brutalen Berliner Politikbetrieb ist das eine durchaus nützliche Fähigkeit. Kein Zufall also, dass Heil seit Jahren zur Riege der Spitzengenossen zählt. Je nach Koalition wird mit ihm vermutlich auch nach der Wahl zu rechnen sein.

Im Interview, das t-online Anfang der Woche und damit vor dem jüngsten Anschlag in München geführt hat, spricht Heil über den Wahlkampf auf den letzten Metern, die Rentenversprechen der SPD, die Kritik am Bürgergeld – und warum ihm der Kampf gegen die AfD auch ein persönliches Anliegen ist.

t-online: Herr Heil, ist dies das letzte Interview, das wir mit Ihnen als Minister führen?

Hubertus Heil: Wer weiß das schon? Ich bewerbe mich bei der Bundestagswahl um ein Direktmandat in meinem Wahlkreis Gifhorn-Peine. Wer nach der Wahl regiert, hängt vom Wahlergebnis und den Koalitionsverhandlungen ab.

Aber Ambitionen, in der Arbeitsmarktpolitik weiter was zu bewegen, haben Sie schon?

Durchaus. Ich habe noch einiges vor: Die Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik der künftigen Regierung ist entscheidend für dieses Land. Unser deutsches Geschäftsmodell als starke Exportnation wird gerade durch andere Länder herausgefordert: durch Zölle, Subventionen und Steuerwettbewerb. Wenn wir nicht aufpassen, drohen uns Erschütterungen, von denen wir uns nicht so einfach erholen werden. Ich will auch in Zukunft mit aktiver Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik für Wachstum, gute Arbeitsplätze und soziale Sicherheit in Deutschland sorgen.

Nach dem Asylmanöver von Friedrich Merz im Bundestag scheint das Verhältnis zwischen Union und SPD zerrüttet. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich warf Merz vor, "das Tor zur Hölle" geöffnet zu haben. Wie soll man auf dieser Grundlage nach der Wahl über eine Koalition verhandeln?

Herr Merz hat die Gesellschaft durch sein Verhalten tief gespalten. Er hat noch vor Weihnachten versprochen, dass er keine Mehrheiten mit Rechtsextremen bilden oder in Kauf nehmen werde. Er hat sein Wort gebrochen. Friedrich Merz unterschätzt, was er an Vertrauen zerdeppert und welche Sorgen er in der Mitte der Gesellschaft ausgelöst hat. Es ist wichtig, dass wir in Deutschland Antworten in der demokratischen Mitte finden. "Kompromiss" darf unter Demokraten kein Schimpfwort sein.

Aus der SPD lassen sich Forderungen vernehmen, dass es eine mögliche Koalition mit der Union nur unter einer Bedingung geben würde: ohne Friedrich Merz an der Spitze. Mal im Ernst, Herr Heil: Wer soll das glauben?