Fronleichnam mit Gründonnerstag verwechselt

Ziemiak erntet Spott für falschen Feiertags-Tweet

03.06.2021, 14:24 Uhr | lw, t-online

Paul Ziemiak hat auf seinem Twitter-Profil einen gesegneten Feiertag gewünscht – und damit für kritische Kommentare gesorgt. Denn der CDU-Generalsekretär lieferte eine falsche Erklärung, warum Fronleichnam begangen wird.



CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat für einen Tweet zum Feiertag reichlich Spott geerntet. Der Politiker verwechselte Fronleichnam mit Gründonnerstag – und das kam bei einigen Twitter-Nutzern gar nicht gut an. Ziemiak twitterte: "An Fronleichnam, dem 'Fest des heiligen Leibes und Blutes Christi', erinnern wir an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern am Abend vor seinem Tode. Ich wünsche allen einen gesegneten Feiertag."

Dass es sich bei dem Tag des letzten Abendmahls vor Jesu Tod um Gründonnerstag handelt, hat Ziemiak vertauscht. "Wofür steht nochmal das 'C' in CDU?", fragt ein Nutzer als Reaktion auf den missglückten Tweet. "Sollten Sie als Vertreter einer christlichen Partei nicht etwas mehr auf dem Kasten haben als ein konfessionsloser Atheist wie ich?", schreibt ein anderer. Ein weiterer Nutzer kritisiert: "Deine Kenntnisse der katholischen Feiertage sind ähnlich dürftig wie eure Partei christlich." Ziemiak äußerte sich bislang nicht zu seinem Fauxpas.

Der Feiertag Fronleichnam wird immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten und 60 Tage nach Ostern gefeiert. Im Mittelpunkt steht die Eucharistie, ein Sakrament der katholischen Kirche. Genau genommen wäre Gründonnerstag ein geeignetes Datum, um einen Feiertag zu Ehren der Eucharistie zu begehen. Schließlich steht das letzte Abendmahl im Mittelpunkt dieses Kartages. Dass Fronleichnam erst später stattfindet, hängt vermutlich damit zusammen, dass an diesem Feiertag lebhafte Prozessionen stattfinden – ein Ritus, der nicht in die Karwoche passt. Lesen Sie hier mehr zu Fronleichnam.