Jahresbericht der Welthungerhilfe

So hat die Corona-Pandemie die Armut verschlimmert

Müll sammeln: Kinderarbeit und Kinderverheiratungen haben nach Beobachtungen der Welthungerhilfe in der Coronakrise in vielen Ländern zugenommen. Am Mittwoch stellt die Organisation ihren Jahresbericht vor. (Quelle: Thomas Mukoya/Reuters)

Kinder, die arbeiten oder heiraten müssen, leiden vermehrt unter Mangelernährung: Die Welthungerhilfe blickt darauf, wie sich in Pandemiezeiten Armut und Not zugespitzt haben.

Die Welthungerhilfe sieht viele ihrer schlimmen Befürchtungen zu den Folgen der Corona-Krise bestätigt. Einer Untersuchung mit 16.000 Haushalten in 25 Ländern ergab, dass Ende 2020 fast die Hälfte der Menschen weniger zu essen hatte. Die "alarmierenden Ergebnisse" hätten sich für das erste Halbjahr 2021 bewahrheitet, erklärte Mathias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe.

Im Vorfeld der Präsentation des Jahresberichts der Welthungerhilfe am Mittwoch sagte Mogge zu t-online: "Die aktuellen Rückmeldungen unserer Kollegen aus den Ländern zeigen deutlich, dass das tägliche Leben der Menschen schwerer geworden ist. Kinder gehen nicht mehr in die Schule, Mahlzeiten werden gestrichen." Die Welthungerhilfe hat t-online exklusiv Einblick in die Einschätzung von Länderverantwortlichen gegeben. Mehr als 3.000 Mitarbeiter arbeiteten 2020 für 539 Auslandsprojekte.

Folgen der Pandemie treffen auf Auswirkungen der Klimakrise

Oft verstärkten sich demnach Krisen gegenseitig – Folgen der Pandemie trafen auch auf Auswirkungen der Klimakrise. Die Programmländer seien meist besonders betroffen; Überschwemmungen, Dürren oder Stürme treten demnach heftig und viel häufiger auf. So schildern Welthungerhilfe-Mitarbeiter beispielhaft aus einzelnen Ländern ihre Perspektive:

Türkei: Durch die Wirtschaftskrise in der Türkei mit einer Inflation von fast 12 Prozent und einer Arbeitslosenrate von 13,1 Prozent verschlechterte sich die Situation für Flüchtlinge massiv. Viele verloren ihre prekären Beschäftigungen. Ihre Lebenshaltungskosten sind jetzt im Schnitt doppelt so hoch wie das monatliche Einkommen. Die Folgen: Flüchtlinge essen weniger, borgen sich Geld. Kinderarbeit nimmt zu, Kinder- und Zwangsheiraten steigen an.

Für die Welthungerhilfe heißt das, dass insgesamt mehr Mittel bereitgestellt werden müssen. "Dies muss auch beim nächsten Bundeshaushalt berücksichtigt werden. Wir werden in den kommenden Jahren schlichtweg mehr Geld brauchen, ob für den Ausbau der Gesundheitssysteme, die Krisenprävention oder den Aufbau von sozialen Sicherungssystemen", sagt Generalsekretär Mogge.

Am Mittwoch will die Welthungerhilfe auch genaue Zahlen vorlegen, wie viele Spenden sie für ihre Arbeit erhalten hat und wie viel sie fördern konnte. Das zumindest ist offenbar eine gute Nachricht: Hilfsbereitschaft und Solidarität der Bevölkerung in Deutschland seien groß gewesen, heißt es.