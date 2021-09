Von Rettungswagen abgeholt

Wirtschaftsminister Altmaier meldet sich nach Notarzt-Einsatz

07.09.2021, 08:10 Uhr | dpa, aj

Sorge um den Wirtschaftsminister: Peter Altmaier hat bei einem Termin in Berlin über gesundheitliche Probleme geklagt und musste ins Krankenhaus. Jetzt gab der CDU-Politiker Entwarnung.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist am Montagabend mit einem Notarzt in ein Berliner Krankenhaus gebracht worden. Altmaier hatte zuvor an einem Abendessen des Wirtschaftsausschusses des Bundestages in einem Berliner Hotel teilgenommen.

Zuerst hatte "Bild" berichtet, Altmaier sei mit einem Rettungswagen gegen 21 Uhr in die Berliner Charité gebracht worden. Demnach habe er schon vor dem Abendessen über Unwohlsein geklagt. Über die genaue Ursache für den Notarzteinsatz gibt es bislang noch keine Informationen.

Am Montagmorgen meldete sich Altmaier dann bei Twitter zu Wort: "Danke für die vielen guten Wünsche, die mich sehr berührt haben. Mir geht es wieder sehr gut." Nach einem arbeitsreichen Tag sei seine Aufnahme ins Krankenhaus eine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Die Untersuchungen hätten die Sorge seiner Mitarbeiter jedoch nicht bestätigt.

Zahlreiche Wahlkampftermine absolviert

Der 63-Jährige ist seit März 2018 Bundesminister für Wirtschaft und Energie. Er ist ein enger Vertrauter von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und war zuvor Chef des Bundeskanzleramtes sowie Bundesumweltminister.

Altmaier hat in den vergangenen Tagen und Wochen zahlreiche Termine im Wahlkampf absolviert. Er tritt erneut im Wahlkreis Saarlouis im Saarland an. Altmaier ist seit 1994 Mitglied des Deutschen Bundestages.