Henri Nannen wird als Journalist gefeiert, die renommierteste Journalistenschule des Landes ist nach ihm benannt. Nun zeigen Recherchen, wie ma├čgeblich Nannen an der antisemitischen Propaganda von Nazi-Deutschland beteiligt war.

Henri Nannen ist in die Geschichte des Journalismus eingegangen. Der Verleger aus Emden hat das Magazin "Stern" gegr├╝ndet und "Jugend forscht" aus der Taufe gehoben. F├╝r seine Leistung wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Au├čerdem gr├╝ndete er zusammen mit dem Journalisten Wolf Schneider und Manfred Fischer, damals Vorstandsvorsitzender des Verlags Gruner+Jahr, eine Journalistenschule.

Was nicht auf der Website der Journalistenschule steht: Henri Nannen war offenbar ein Nazi, das sollen Recherchen des NDR-Online-Formats STRG_F nun belegen. Demnach soll Nannen w├Ąhrend des Zweiten Weltkriegs ma├čgeblich an der Verbreitung antisemitischer Propaganda beteiligt gewesen sein.

Umstrittene NS-Vergangenheit Nannens

Als einfacher Soldat der Luftwaffe wurde Nannen in den letzten beiden Kriegsjahren demnach in eine Propagandaeinheit der SS abbestellt ÔÇô um einen Befehl Adolf Hitlers auszuf├╝hren. Unter dem Namen "S├╝dstern" sollte ein Flugblatt die alliierten Soldaten beeinflussen, die in Italien heranr├╝ckten. Dass Nannen der f├╝hrende Kopf des Unternehmens war, ist bekannt, die NS-Vergangenheit des Verlegers unter Kritikern h├Âchst umstritten.