Die Ukraine will Mitglied der Europ├Ąischen Union werden. Einen Antrag hat das Land bereits gestellt. Doch wie stehen die Deutschen dazu? Die Meinung ist offenbar zwiegespalten.

Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wird eine Debatte um einen EU-Beitritt der Ukraine immer lauter. SPD-Chef Lars Klingbeil hat sich daf├╝r ausgesprochen, der Ukraine den Status als EU-Beitrittskandidat zu verleihen. Es sei wichtig, "dass wir ein klares politisches Signal auch setzen, dass wir die Ukraine in der Europ├Ąischen Union haben wollen", sagte Klingbeil nach einem Treffen mit dem ukrainischen Au├čenminister Dmytro Kuleba am Donnerstag in Berlin. "Wir wollen, dass sie Mitglied wird und dann auch den Kandidatenstatus bekommt."