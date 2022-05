Scholz nimmt an der Veranstaltung "Deutschlands Politik in unsicheren Zeiten" teil. Dabei geht es unter anderem um die Folgen des Kriegs in der Ukraine. Neben Scholz nehmen die Pr├Ąsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Irme Stetter-Karp, sowie die Schriftstellerin Nora Bossong teil.

"Wir freuen uns, dass der Bundeskanzler kommt und mit uns ├╝ber den gesellschaftlichen Zusammenhalt diskutiert", sagte Stetter-Karp vor der Veranstaltung. Im Anschluss an die Diskussion soll eine zentrale Friedenskundgebung unter dem Motto "Solidarit├Ąt mit den Menschen in der Ukraine" stattfinden.

Scholz warnt vor Abschottung

Am Donnerstag hatte Scholz beim Weltwirtschaftsforum in Davos f├╝r neue Formen der internationalen Zusammenarbeit geworben. Er warnte angesichts der verschiedenen globalen Krisen davor, das Heil wieder in der Abschottung zu suchen.