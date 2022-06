Auschwitz Komitee zu documenta-Skandal: "Höchste Zeit für Dialog"

Israelische Botschaft: "Propaganda im Goebbels-Stil"

Es folgte eine Welle der Empörung bis hin zu RĂŒcktrittsforderungen an die documenta-Generaldirektorin Sabine Schormann. Die israelische Botschaft in Berlin warf der Schau vor, "Propaganda im Goebbels-Stil" zu befördern. Am Montagabend war das Banner schließlich abgedeckt worden.

Taring Padi habe sich gemeinsam mit der GeschĂ€ftsfĂŒhrung und der KĂŒnstlerischen Leitung zu diesem Schritt entschieden, da die Figurendarstellung des Kollektivs "antisemitische Lesarten ermöglicht", teilte die documenta mit, als zeitgleich schon schwarze Stoffbahnen ĂŒber dem Banner entrollt wurden. Zudem kĂŒndigten die Verantwortlichen an, eine ErklĂ€rung zu dem umstrittenen Werk installieren zu wollen und ergĂ€nzend weitere externe Expertise einzuholen.

Werk wurde vor Ausstellung nicht ĂŒberprĂŒft

Das Banner wurde laut documenta am vergangenen Freitagnachmittag am Friedrichsplatz installiert, nachdem notwendige restauratorische Maßnahmen aufgrund von LagerschĂ€den an der 20 Jahre alten Arbeit durchgefĂŒhrt worden seien. Das Werk wurde nicht fĂŒr die documenta fifteen angefertigt, sondern war bereits 2002 erstmals auf dem South Australia Art Festival in Adelaide zu sehen.

Vorab war es seitens der documenta-GeschĂ€ftsfĂŒhrung offensichtlich nicht auf kritische Inhalte ĂŒberprĂŒft worden. Die GeschĂ€ftsfĂŒhrung sei "keine Instanz, die sich die kĂŒnstlerischen Exponate vorab zur PrĂŒfung vorlegen lassen kann und darf das auch nicht sein", sagte Generaldirektorin Schormann laut Mitteilung. Das Banner sei "im Kontext der politischen Protestbewegung Indonesiens entstanden" und dort wie an anderen außereuropĂ€ischen Orten gezeigt worden, erklĂ€rte sie. "Dies ist das erste Mal, dass die Arbeit in Deutschland und in Europa gezeigt wird. Alle Beteiligten bedauern, dass auf diese Weise GefĂŒhle verletzt wurden."

KĂŒnstlerkollektiv entschuldigt sich

Auch das KĂŒnstlerkollektiv Taring Padi entschuldigte sich "fĂŒr die in diesem Zusammenhang entstandenen Verletzungen." Die Installation sei "Teil einer Kampagne gegen Militarismus und die Gewalt, die wir wĂ€hrend der 32-jĂ€hrigen MilitĂ€rdiktatur Suhartos in Indonesien erlebt haben und deren Erbe, das sich bis heute auswirkt", teilte die Gruppe mit. Die Darstellung von MilitĂ€rfiguren auf dem Banner sei Ausdruck dieser Erfahrungen.

"Alle auf dem Banner abgebildeten Figuren nehmen Bezug auf eine im politischen Kontext Indonesiens verbreitete Symbolik, zum Beispiel fĂŒr die korrupte Verwaltung, die militĂ€rischen GenerĂ€le und ihre Soldaten, die als Schwein, Hund und Ratte symbolisiert werden, um ein ausbeuterisches kapitalistisches System und militĂ€rische Gewalt zu kritisieren."

"Unsere Arbeiten enthalten keine Inhalte, die darauf abzielen, irgendwelche Bevölkerungsgruppen auf negative Weise darzustellen. Die Figuren, Zeichen, Karikaturen und andere visuellen Vokabeln in den Werken sind kulturspezifisch auf unsere eigenen Erfahrungen bezogen", erklĂ€rte die KĂŒnstler.

Kollektiv sieht keinen Antisemitismus

WĂ€hrend etwa von der Kulturstaatsministerin ĂŒber das Auschwitz Komitee bis zur documenta-Aufsichtsratsvorsitzenden klar von antisemitischer Bildsprache die Rede war, sah die KĂŒnstlergruppe selbst das anders. Dennoch wurde nach der heftigen öffentlichen Kritik entschieden: "Als Zeichen des Respekts und mit großem Bedauern decken wir die entsprechende Arbeit ab, die in diesem speziellen Kontext in Deutschland als beleidigend empfunden wird."