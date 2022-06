Finanzloch droht: Zusatzbeitrag für Krankenkassen wird erhöht

Auf die ├╝ber 57 Millionen Mitglieder der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) kommt 2023 ein deutlich h├Âherer Beitrag zu. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) k├╝ndigte am Dienstag eine Erh├Âhung des Zusatzbeitrags um 0,3 Prozentpunkte auf 1,6 Prozent an. Zusammen mit dem allgemeinen Beitragssatz von derzeit 14,6 Prozent m├╝ssten dann 16,2 Prozent vom Bruttolohn f├╝r die Krankenversicherung abgef├╝hrt werden. Der Beitrag in der GKV war noch nie so hoch.