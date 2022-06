Barack Obama trifft Ex-Kanzlerin Angela Merkel in Washington: "Fühle mich glücklich"

Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) h├Ąlt sich derzeit zu einem Besuch in Washington auf. "Ich kann best├Ątigen, dass sich Bundeskanzlerin a.D. Dr. Merkel derzeit zu nachamtlichen politischen Gespr├Ąchen in Washington D.C. aufh├Ąlt", teilte eine Sprecherin der ehemaligen Bundeskanzlerin am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Berlin mit. Merkel sei seit Montag in Washington und werde am Donnerstag nach Berlin zur├╝ckkehren.