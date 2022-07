Ricardo Lange über Situation der Krankenhäuser: "Für den Herbst erwarte ich eine Vollkatastrophe"

Uns geht es nicht um die Zahlung an sich, aber es wurde erst versprochen, dann wurde es nicht gehalten, dann hat nur ein Teil der Pflegekr├Ąfte den Bonus bekommen ÔÇô das ist ja auch ein deutliches Zeichen der Politik, was ihnen das Personal wert ist. Und man h├Ątte sich darum bem├╝hen m├╝ssen, dass das Personal nicht so ausgebrannt ist. Das h├Ątte dann vielleicht dazu gef├╝hrt, dass nicht so viele Menschen den Job verlassen. Wenn man das alles ordentlich gemacht h├Ątte, dann st├╝nde jetzt mehr Personal zur Verf├╝gung. Nach vorne gerichtet k├Ânnte man jetzt einen Anreiz f├╝r ehemalige Pflegekr├Ąfte schaffen, in den Beruf zur├╝ckzukehren.

Sie sprechen von "Anreizen". Wie stellen Sie sich solche Anreize vor?

Geld ist immer ein Anreiz f├╝r die erste Stunde. Bei einer Wiedereinstiegspr├Ąmie w├╝rden bestimmt einige sagen, dass sie das gut gebrauchen k├Ânnen. Das kann aber nur f├╝r die erste Stunde sein. Dann hat man mehr Personal gelockt und man muss sich dann bem├╝hen, dieses Personal auch zu halten. An Geld gew├Âhnt man sich n├Ąmlich. An schlechte Arbeitsbedingungen gew├Âhnt man sich aber nicht. Wir werden uns nie an das Gef├╝hl gew├Âhnen, Patienten im Stich lassen zu m├╝ssen. Und wir werden uns auch nie daran gew├Âhnen, dass aufgrund des Personalmangels auch Menschen sterben. Das ist ja auch kein Geheimnis mehr.