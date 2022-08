Stiko empfiehlt vierte Impfung allen ab 60 Jahren

Aktualisiert am 18.08.2022 - 15:59 Uhr

Die Ständige Impfkommission weitet ihre Empfehlung für eine zweite Boosterimpfung aus. Das teilte die Kommission am Donnerstag mit.

Auch Menschen ab 60 Jahren sollen sich einer neuen Empfehlung der Ständigen Impfkommission zufolge zum vierten Mal gegen Corona impfen lassen. Bedingung dafür sei, dass die erste Auffrischungsimpfung oder die letzte Coronainfektion mindestens sechs Monate zurückliegt, heißt es in der neuen Empfehlung, die am Donnerstag auf der Webseite des RKI veröffentlicht wurde. In begründeten Einzelfällen könne der Abstand auf vier Monate reduziert werden.