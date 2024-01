Am 11. Februar wird in Berlin die Bundestagswahl wiederholt. Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat schon abgestimmt.

Bei der ursprünglichen Wahl am 26. September 2021 hatte es in Berlin in vielen Wahllokalen Pannen gegeben. Unter anderem gab es zum Teil lange Warteschlangen und zu wenige Wahlkabinen. Manche Stimmen wurden erst nach dem eigentlichen Ende der Wahl um 18 Uhr abgegeben. Stimmzettel waren falsch oder fehlten ganz. In einigen Wahllokalen wurde die Wahl zwischenzeitlich unterbrochen.