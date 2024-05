Zeigt sich bei TikTok nicht im Grunde das gesamte Dilemma im politischen Umgang mit China? Man weiß, dass überall Gefahren lauern, aber man braucht es trotzdem?

Wie in allen Wirtschaftssektoren kommt es darauf an, dass alle sich an geltendes Recht halten und es einen fairen Wettbewerb gibt. Das ist bei TikTok nicht anders als in der Industrie.

Apropos Rechtsrahmen: Die Verabschiedung des sogenannten AI Act, der ein europäisches Regelwerk für Künstliche Intelligenz schaffen soll, ist in den Mai verschoben worden. Wo hakt es?

Die Mitgliedstaaten haben das Ergebnis der Verhandlungen zur KI-Verordnung Anfang Februar gebilligt und das Europäische Parlament im März. Jetzt muss noch der Rat dem Rechtsakt final zustimmen, und dafür muss der Text zuvor in alle EU-Sprachen übersetzt werden. Das braucht bei so einem komplexen Thema etwas Zeit.

Inhaltlich steht die Einigung?

Ja. Und das war gar nicht einfach bei einer sich so rasant entwickelnden Technologie. Das Hauptziel war, die Regulierungen so zu formulieren, dass sie auch in den folgenden Jahren noch passen, innovationsfreundlich sind und zugleich die Risiken der Technologie adressieren.

Die FDP hat in der Debatte zwischenzeitlich angemahnt, es brauche wirtschaftsfreundlichere Regeln. Wie optimistisch sind Sie, dass sie nicht wie bei anderen Gelegenheiten in letzter Minute ihr Veto einlegt?

Ich gehe fest davon aus, dass wir als Bundesregierung bei unserer Position bleiben. Wir haben ja zum Glück auch viel durchsetzen können für die Unternehmen, wir als Wirtschaftsministerium gemeinsam mit dem Justizministerium als unserem Co-Federführer und auch mit dem Digitalministerium.

Zum Beispiel?

Die dynamische Anpassung der Regulierung an den technologischen Fortschritt war auch den Unternehmen sehr wichtig, damit KI made in Europe weiterhin möglich ist und wir uns nicht lähmen. Wir haben außerdem Forschung und Entwicklung weitreichend ausgenommen und Regelungen für Reallabore vorgesehen, damit es einen Raum gibt, in dem man ausprobieren kann. Die rechtlichen Anforderungen der europäischen KI-Verordnung werden zudem in verschiedenen Bereichen durch europäische Normen spezifiziert. Somit können die Unternehmen selbst an den Regelwerken für ihre Branche mitarbeiten.

Wie funktioniert das?

Über sogenannte Normungsorganisationen, in denen sich die verschiedenen Akteure zusammensetzen und Standards definieren. Die Norm für DIN-A4-Papier ist zum Beispiel genau so entstanden.

Wo werden die Menschen den AI Act am ehesten bemerken, wenn er mal beschlossen ist?

Indirekt profitieren sie hoffentlich an vielen Stellen, wie bei einer besseren Krebsbekämpfung. Sehr sichtbar wird die Pflicht sein, etwa KI-generierte Videos zu kennzeichnen. Das ist ein technisch nicht trivialer, aber wichtiger Schritt gegen Fake News – auch auf TikTok. Auch in Zukunft müssen wir Wahrheit und Lüge unterscheiden können, das ist fundamental für unser demokratisches Zusammenleben.