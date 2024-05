Lindner will das Budget des Auswärtigen Amts im kommenden Jahr einem "Spiegel"-Bericht zufolge dagegen um fast ein Viertel kürzen – auf 5,1 Milliarden Euro. Im Etat seien bereits 3,87 Milliarden Euro für gesetzliche und gebundene Ausgaben fest verplant, darunter Personalkosten und Pflichtbeiträge an die Vereinten Nationen, bei denen nicht gespart werden könne. Sparpotenzial gebe es bei der humanitären Hilfe – sie müsste dem Bericht nach um fast die Hälfte gekürzt werden.

Mehrausgaben auch bei Entwicklung und Verteidigung

Auch das Entwicklungsministerium soll einen höheren Bedarf für den Bundeshaushalt 2025 angemeldet haben als vom Finanzministerium vorgesehen. "Insgesamt wurden dringend notwendige Bedarfe in Höhe von 12,16 Milliarden Euro angemeldet, was dem Haushaltsansatz von 2023 entspricht und bereits unter dem krisenbedingt erhöhten Ansatz von 2022 liegt", heißt es dem Magazin zufolge in einem Schreiben an die Haushälter und inhaltlichen Fachleute der Ampelfraktionen. Lindner habe dem Ministerium rund zwei Milliarden Euro weniger zugestehen wollen.