"Zeitenwende", Litauen-Brigade, eine kriegstüchtige Truppe: Verteidigungsminister Pistorius will viel, aber ihm fehlt das Geld. Nun steht er vor seiner wichtigsten politischen Schlacht. Lässt ihn der Kanzler hängen?

Boris Pistorius hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Deutschen eine Idee einzupflanzen: Seit Monaten fordert der Verteidigungsminister, die Bundesrepublik müsse "kriegstüchtig" werden. In fünf bis acht Jahren wäre Russland zu einem Angriff auf das Nato-Gebiet fähig, glaubt der Minister, bis dahin müsse die Bundeswehr in die Lage gebracht werden, einen Krieg zu führen.

Um dem Putin-Regime die Lust am Überfall zu nehmen, kauft Pistorius Waffen, schmiedet internationale Allianzen und bastelt an einer politischen Erzählung, um sich Rückhalt zu sichern.

Doch für seinen nächsten Kampf braucht er keine Haubitzen oder Kampfjets, sondern Durchsetzungsvermögen, Nerven und vor allem: einflussreiche Unterstützer. Sein Gegner sitzt auch nicht in Moskau , sondern keine zwei Kilometer Luftlinie von ihm entfernt im Bundesfinanzministerium . Denn der dortige Hausherr, Finanzminister Christian Lindner (FDP), hat ihn und die anderen Ampelminister zu einem eisernen Sparkurs verdonnert.

Eiserner Sparkurs

Lindner hat die Minister daher aufgefordert, bis zum gestrigen Donnerstag ihre Budgetvorstellungen für 2025 beim Finanzministerium anzumelden. Die Ressorts waren angehalten, auch gleich konkrete Vorschläge mitzuschicken, wo sie den Rotstift im eigenen Haus ansetzen wollen. Wie die "Bild" berichtete, hatte Lindner im März bereits seine eigenen Sparideen per Brief an die Ministerien verschickt.