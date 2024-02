Aktualisiert am 10.02.2024 - 04:39 Uhr

Sahra Wagenknecht (BSW) würde nach den Landtagswahlen in Ostdeutschland mit der CDU über eine mögliche Koalition sprechen. "Über Koalitionen werden wir nach den Wahlen entscheiden", sagte sie den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Für ein "Weiter so" stehe das BSW nicht zur Verfügung. "Es muss sich spürbar etwas für die Menschen verbessern, nur dann gehen wir in eine Regierung. Aber darüber reden würden wir natürlich auch mit der Union."