Die Gewerkschaft Verdi hat das Luftsicherheitspersonal auch am Freitag zu Warnstreiks an mehreren deutschen Flughäfen aufgerufen. Das teilte der Flughafen Hannover am Mittwoch mit. In der einige Stunden später veröffentlichten Pressemitteilung der Gewerkschaft hieß es dann, dass zudem an den Flughäfen Dresden und Leipzig das Personal, das "in der Fluggastkontrolle, in der Personal- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Service-Bereichen tätig" streiken werde. Und weiter: "An den Flughäfen Dortmund, Weeze und Karlsruhe/Baden-Baden sind die Beschäftigten der Fluggastkontrolle zum Streik aufgerufen."