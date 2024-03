Wladimir Kaminer im Podcast "Putin hat zwei Armeen" Von t-online , lfr 16.03.2024 - 10:23 Uhr Lesedauer: 2 Min. Wladimir Putin: Der russische Staatschef kennt die Tricks, um seine Macht langfristig zu sichern. (Quelle: Mikhail Metzel/imago-images-bilder) Kopiert News folgen

Mit der "Wahl" an diesem Wochenende will Putin seine Macht langfristig sichern. Russland-Kolumnist Wladimir Kaminer gewährt im t-online-Podcast exklusive Einblicke, welches Ziel Putin verfolgt.

Die Verfassung hat er so geändert, dass er mindestens noch die nächsten zwölf Jahre, also zwei weitere Amtszeiten, Präsident sein kann. Damit würde er Stalin überholen und dann der am längsten amtierende Staatschef Russlands seit Zarin Katharina der Großen im 18. Jahrhundert sein. Doch was treibt Putin an? Ist es reiner Machtanspruch oder verfolgt er ein spezielles Ziel? Hat Putin eine Ideologie, die er in die Köpfe seiner Marionetten im Kreml eingepflanzt hat, oder gäbe es doch eine Chance für Widerstand?

Darüber diskutiert Moderatorin Lisa Fritsch mit dem Russland-Kolumnisten von t-online, Wladimir Kaminer, und Chefredakteur Florian Harms in dieser Podcastfolge. Kaminer ist Schriftsteller, in der ehemaligen Sowjetunion geboren und lebt seit über 30 Jahren in Berlin. Er kennt sich aus damit, was im Kreml vor sich geht, und erklärt im Gespräch, dass Putins Machtapparat größer ist, als wir denken. Hören Sie hier in die Folge rein:

Fragen und Anmerkungen können Sie uns gern schreiben an: podcasts@t-online.de

