FDP will Überstunden steuerlich begünstigen

Die Spitze der FDP spricht sich für Steuerbegünstigungen für Überstunden aus sowie für eine automatische Anpassung des Einkommensteuertarifs an die Inflation. Das hat das Präsidium der Partei am Montag in einem Papier mit dem Titel "Leistung und Arbeit müssen sich wieder lohnen" beschlossen.