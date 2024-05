Die Berichte über Angriffe auf Politikerinnen und Politiker überschlagen sich geradezu: Am Dienstagabend traf es die Dresdner Kommunalpolitikerin Yvonne Mosler von den Grünen und die Berliner SPD-Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey; am vergangenen Wochenende wurde der SPD-Spitzenkandidat Matthias Ecke ebenfalls in Dresden so schwer zusammengeschlagen, dass er operiert werden musste, und auch in Essen, Leipzig, Nordhorn und Zwickau gab es in den vergangenen Tagen Übergriffe auf Amtsträger und Wahlkampfhelfer.