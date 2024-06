Täter stach ihm in den Kopf Polizist stirbt nach Messerangriff von Mannheim Von t-online , JHA Aktualisiert am 02.06.2024 - 19:08 Uhr Lesedauer: 1 Min. Player wird geladen Der Angreifer hatte mehrfach auf den Polizisten eingestochen. Kopiert News folgen

Am Freitag stach ein Mann auf dem Mannheimer Marktplatz mit einem Messer auf mehrere Menschen ein. Ein Polizist erlag nun seinen Verletzungen.

Der 29-jährige Polizeibeamte, der am Freitag in Mannheim Opfer einer Messerattacke wurde, ist an den Verletzungen gestorben. Das teilte das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe in einer Pressemitteilung mit.

Ein 25-jähriger Mann hatte am Freitag auf einer Kundgebung auf dem Mannheimer Marktplatz mehrere Menschen mit einem Messer attackiert. Der Täter stach dem 29-jährigen Polizeibeamten dabei mehrmals in den Bereich des Kopfes. Er wurde unmittelbar nach der Tat notoperiert und in ein künstliches Koma versetzt. Am Sonntagnachmittag erlag der Beamte dann seinen Verletzungen.

"Wir trauern um einen Polizeibeamten, der für unsere Sicherheit sein Leben gegeben hat", teilten die Behörden mit.

Motiv bleibt weiter unklar

Das Motiv des 25-jährigen Täters ist indes noch immer unklar. Bisher war der Mann, der in Afghanistan geboren wurde, aber 2014 als Jugendlicher nach Deutschland kam, nicht vernehmungsfähig. Er wurde per Polizeischuss aufgehalten und liegt seitdem verletzt im Krankenhaus. Bisher war er polizeilich nicht in Erscheinung getreten, er ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt im hessischen Heppenheim.