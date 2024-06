Der Zwischenruf und Lacher einer Grünen-Politikerin während eines Redebeitrags zu dem in Mannheim getöteten Polizisten im Berliner Abgeordnetenhaus sorgt weiter für Aufsehen. Die Berufsvereinigung "PolizeiGrün", die der Partei nahesteht, hat das Verhalten der Grünen-Politikerin Tuba Bozkurt kritisiert: "Ausfälle dieser Art machen sachliche und wertvolle Arbeit im Bereich der Sicherheitspolitik zunichte und schaden dem Ansehen der Partei", sagte der Vorstandsvorsitzende des Vereins, Armin Bohnert, gegenüber t-online.

"Würde darüber nicht lachen"

In der Fragestunde bei der Plenarsitzung im Abgeordnetenhaus hatte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) über den Polizisten Rouven Laur zu sprechen begonnen. Er war am Freitag vergangener Woche bei einer islamkritischen Kundgebung von einem Angreifer mit einem Messer so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus starb. Die SPD-Politikerin sagte: "Der schreckliche Tod von Mannheim zeigt uns natürlich ..." Dann gab es einen Zwischenruf "Mannheim ist tot?" und daraufhin Lachen von Bozkurt. Spranger antwortete: "Ich würde darüber nicht lachen." Mehr zu dem Fall lesen Sie hier.