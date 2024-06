Dies ist ein Kommentar. In einem Kommentar schreibt jemand seine Meinung. In Nachrichten ist die eigene Meinung nicht erlaubt. Dort geht es um Fakten.

Für viele Menschen mögen diese Sätze merkwürdig klingen, sie wissen, was ein Kommentar ist. Doch es gibt genug Menschen, die das nicht wissen. Klassische Nachrichtentexte sind für sie nicht oder nur wenig verständlich. Für sie gibt es nun die "Tagesschau" in einfacher Sprache – einmal pro Tag mit den vier wichtigsten Nachrichten.

Diese Menschen werden benachteiligt

Diese Menschen sind oftmals in vielen Bereichen benachteiligt. Bislang galt das auch für die Nachrichtenwelt der öffentlich-rechtlichen Sender. Für sie bietet sich eine neue Chance zur Teilhabe an der Gesellschaft. Sie haben nun einen leichteren Zugang zu Informationen und neue Möglichkeiten, sich an Diskussionen zu beteiligen, weil für viele so erst verständlich wird, worüber andere reden.