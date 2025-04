CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann will nicht Teil der Ministerriege des baldigen Kanzlers Friedrich Merz (CDU) werden. Ein Sprecher der CDU bestätigte t-online einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung. Zuletzt war Linnemann vor allem als möglicher Wirtschaftsminister gehandelt worden.

In CDU-Kreisen heißt es, Merz heiße die Entscheidung gut, auch viele andere Parteimitglieder begrüßen demnach den Schritt. Merz wolle, so ist zu hören, den Fehler aus der Vergangenheit vermeiden, als die Partei regelmäßig nur als "bloßes Anhängsel des Kanzleramts" wahrgenommen wurde.

Sprachen parteitaktische Gründe für Entscheidung?

Der "Bild"-Zeitung sagte Linnemann jetzt: "Wir haben in den letzten drei Jahren hart daran gearbeitet, unsere CDU wieder aufzubauen. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Ich will ihn fortsetzen. Es braucht eine starke CDU, um den Politikwechsel in Deutschland umzusetzen."