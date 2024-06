"Die Unzufriedenheit der Ostdeutschen liegt nicht nur an der Bundesregierung, sondern auch an den Ost-Ministerpräsidenten", sagte die Vorsitzende des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) am Dienstag. "Sie haben in den letzten Jahren zu wenig rausgeholt und kaum unsinnige Dinge gestoppt, die aus Berlin kamen." Die Regierungschefs seien gegenüber der Bundesregierung "teils zu unterwürfig" im Vergleich zu vielen ihrer westdeutschen Kollegen.