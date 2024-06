Mit der neuen Partei BSW zieht Katja Wolf in einer Umfrage an Ramelows Linken vorbei. Die AfD möchte sie bei einer Regierungsbildung heraushalten.

Thüringens BSW-Chefin Katja Wolf sieht in Thüringen Einigkeit unter den Parteien darin, die AfD bei einer Regierungsbildung herauszuhalten. "Alle sind sich miteinander einig, dass das Ziel sein muss, die AfD möglichst kleinzukriegen. Alle Demokraten sind sich einig, sie natürlich aus einer Regierungsverantwortung herauszuhalten", sagte Wolf der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Wie das rechnerisch gelinge, sehe man am Wahltag, dem 1. September. Sie halte nicht viel davon, schon vorher Rechenspiele anzustellen, sagte sie mit Blick auf Aussagen von Ministerpräsident Bodo Ramelow zu möglichen Koalitionen.

Kritik an Ministerpräsident Ramelow

Wolf stünde als Ministerpräsidentin bereit

Sollte BSW auch noch die CDU überholen, wäre theoretisch denkbar, dass die junge Partei die Regierungschefin stellt, da die AfD völlig isoliert dasteht und keine Koalitionspartner in Aussicht hat. "Ich scheue mich nicht vor der Verantwortung", sagte Wolf. Aber es gehe ihr aber nicht um Posten, sondern um Veränderung. Parteigründerin Sahra Wagenknecht hatte Wolf am Rande eines Parteitages im Juni auf Fragen von Journalisten als mögliche Ministerpräsidentin gesehen.

Erste Abgänge beim BSW

Zudem wurde vor wenigen Tagen bekannt, dass zwei frisch gewählte BSW-Kreistagsmitglieder in Gotha zur Werteunion wechseln wollen. Wolf sagte der dpa, dass dies ärgerlich, bei einer jungen Partei aber nicht überraschend sei. In Gotha sei es auch menschlich in der Fraktion nicht gut gelaufen. "Wenn sich das mischt mit einer Enttäuschung über eine Entscheidung über eine Landesliste, dann ist so ein Reinigungsprozess vielleicht auch der gesündere Weg." Es handele sich um Ausnahmen.