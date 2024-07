Das Bundesinnenministerium hat am Mittwoch einen islamistischen Verein verboten. Auf der Verbotsliste landete jedoch auch die Luxusmarke Chanel. Wie es dazu kam.

Im Zuge des Verbots des Islamischen Zentrums Hamburg (IZH) ist dem Bundesinnenministerium ein Fauxpas unterlaufen. In der Bekanntmachung des Verbots im Bundesanzeiger führt die Behörde auch den YouTube-Kanal der Luxusmarke Chanel auf. Zuerst hatte darüber der Sender RTL berichtet.

Das Bundesinnenministerium hat das IZH am Mittwoch verboten, weil es sich um eine extremistische, verfassungsfeindliche Organisation des Islamismus handele. Vom Verbot betroffen seien auch IZH-Teilorganisationen in mehreren Städten. Das Vermögen der Gruppierungen werde beschlagnahmt. Dazu wurden auch die Internetauftritte wie etwa YouTube-Kanäle des IZH und seiner Teilorganisation verboten. Mehr zu dem Verbot lesen Sie hier.

Das Bundesinnenministerium (BMI) erklärte dem Sender, dass der Link zum YouTube-Auftritt der Luxusmarke Chanel "aufgrund eines redaktionellen Versehens" in die Bekanntmachung aufgenommen worden sei. "Das BMI steht bereits in Kontakt mit dem Bundesanzeiger, um schnellstmöglich eine Korrektur zu erreichen (keine Neu-Veröffentlichung)." Bis zum Mittwochnachmittag um 17 Uhr ist diese Korrektur jedoch nicht erfolgt. "Rechtliche Konsequenzen für das versehentlich betroffene Unternehmen ergeben sich nicht", merkte das Ministerium an.