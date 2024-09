Eine alte Waffe nutzte etwa vor Kurzem auch ein mutmaßlich islamistisch motivierter 18-jähriger Österreicher in München . Die Bilder gingen um die Welt, als er am Generalkonsulat Israels mit einem älteren Karabiner mit angebautem Bajonett um sich schoss.

"Auch eine geerbte Wehrmachtswaffe ist kein Sammlerstück"

Gekauft hatte er den Schweizer Armeekarabiner des Modells K 31 bei einem Sammler in Österreich . Mehr als eine halbe Million Stück dieses Typs wurden von 1931 bis 1958 produziert, viele von ihnen gibt es immer noch, auch in illegalem Besitz.

In Österreich ist das anders: Das Gewehr von München, das nach jedem Schuss händisch nachgeladen werden muss, fällt nach österreichischem Waffenrecht in die Waffenkategorie C – frei verkäuflich und lediglich binnen sechs Wochen nach Kauf anzumelden. Diese liberale Regelung in anderen Ländern erklärt Michael Blendinger, Präsident des Verbands der Büchsenmacher (VDB): "Im Regelfall" fänden solche unhandlichen, großen und schweren Waffen bei Straftaten keine Verwendung. Umgekehrt könne die Möglichkeit, legal eine solche alte Waffe zu erwerben, auch Menschen mit dem Wunsch nach Waffenbesitz davon abhalten, sich illegal eine Waffe moderner Bauart zu beschaffen.